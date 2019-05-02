هيفاء وهبي في أحدث جلسة تصوير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

نشرت الفنانة هيفاء وهبي، عبر حسابها الشخصي على "إنستجرام"، صورًا من أحدث جلسة تصوير خضعت لها، علقت عليها: "مشكلة ثلاثية".

تشارك هيفاء وهبي ضيفة شرف في مسلسل "الواد سيد الشحات" من بطولة أحمد فهمي، هنا الزاهد، محمد عبدالرحمن. وهو عمل من إخراج أحمد الجندي. ​