هيفاء وهبي في أحدث جلسة تصوير

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:
نشرت الفنانة هيفاء وهبي، عبر حسابها الشخصي على "إنستجرام"، صورًا من أحدث جلسة تصوير خضعت لها، علقت عليها: "مشكلة ثلاثية".
تشارك هيفاء وهبي ضيفة شرف في مسلسل "الواد سيد الشحات" من بطولة أحمد فهمي، هنا الزاهد، محمد عبدالرحمن. وهو عمل من إخراج أحمد الجندي.
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