فن ومشاهير

هيفاء وهبي في أحدث جلسة تصوير

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

نشرت الفنانة هيفاء وهبي، عبر حسابها الشخصي على "إنستجرام"، صورًا من أحدث جلسة تصوير خضعت لها، علقت عليها: "مشكلة ثلاثية".

تشارك هيفاء وهبي ضيفة شرف في مسلسل "الواد سيد الشحات" من بطولة أحمد فهمي، هنا الزاهد، محمد عبدالرحمن. وهو عمل من إخراج أحمد الجندي. ​

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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