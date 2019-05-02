بالفيديو| سوزان نجم الدين تعلق على دور "الأم" في "ابن أصول"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - بهيرة فودة:
تشارك الفنانة السورية سوزان نجم الدين في السباق الرمضاني المقبل بمسلسل "ابن أصول"، بطولة الفنان حمادة هلال، والذي سيعرض حصريًا على شبكة "دي إم سي".
تجسد سوزان والدة الفنان حمادة هلال، بشخصية تدعي "أصول".
وقالت سوزان، أثناء لقائها ببرنامج" SHOW TIME"، المعروض علي شاشة "cbc"، إنها سعيدة بالعمل مع فريق العمل من بينهم الفنان حمادة هلال، والمخرج محمد بكير.
وأضافت سوزان: "ما عندي مشكلة ألعب دور أم، إذا كان الدور مقنع بالنسبة لي، وأنا عندي هدف للشخصية ، وألعب دور جده أو أم إذا كان العمل جيد".
وتابعت: "كل أسرة عربية موجود فيها قصة المسلسل".
مسلسل "ابن أصول" بطولة حمادة هلال، سوزان نجم الدين، أحمد كرارة، عماد رشاد، حمزة العيلي، أحمد حلاوة. وهو عمل من تأليف أحمد أبو زيد، وإخراج محمد بكير.
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