كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر في ذكرى رحيله الثالثة.. كيف سيطل علينا وائل نور في رمضان؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحل، اليوم الخميس، الذكرى الثالثة على رحيل الفنان وائل نور، الذي توفي في الثاني من مايو ٢٠١٦، عن عمر ناهز ال٥٥ عامًا إثر تعرضه لجلطة في الشريان التاجي للقلب.

ولد وائل محمد صلاح الدين مرسي في الرابع والعشرين من أبريل ١٩٦١، وحصل على دبلوم معهد السكرتارية، ثم تخرج في المعهد العالي للفنون المسرحية، وزملا كل من الفنان الراحل عبدالله محمود، والفنان أحمد سلامة، واشتهر بأداء أدوار الشاب اللعوب، وقدم عدد من الأفلام والمسلسلات الناجحة أشهرها: "المال والبنون"، و"البخيل وأنا"، و"صابر يا عم صابر"، و"ذئاب الجبل".