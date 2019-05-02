هيفاء وهبي تسحر جمهورها بإطلالة جديدة!

كتب امير فتحي في الخميس 2 مايو 2019 04:00 صباحاً - سحرت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي جمهورها ومتابعيها عبر حسابها على احد مواقع التواصل الاجتماعي ، بصور جديدة من احدث اطلالاتها. وعلقت هيفاء وهبي على الصورة التي ظهرت خلالها بإطلالة باللون الأسود وارتدت حذاء ذهبي اللون، وعلقت قائلة: تألق أينما تذهب”. F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">

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