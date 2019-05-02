شمس الكويتية تُثير الجدل من جديد بفستان زفاف

تداول عدد من جمهور الفنانة الكويتية شمس مجموعة صور لها تظهر فيها بفُستان الزفاف، مؤكدين زواجها من رجل أعمال خليجي قبل فترة.

وانتشرت الصور في مواقع التواصل الاجتماعي وتغزّل الجمهور بجمال شمس واصفينها بعروس 2019، فيما أكد عدد منهم أن شمس ارتبطت برجل أعمال سعودي مُقيم في دبي.

والتزمت النجمة الكويتية الصمت مع انتشار الصور والأخبار حول زواجها، ولم تعلق على الأمر عبر أي من حساباتها في السوشال ميديا.

وشكك عدد كبير من رواد هذه المواقع بصحة الخبر، واعتبر عدد منهم أن شمس تسعى لخلق بلبلة و"شو إعلامي" لتخرج بعد فترة وتصرح بأن الصور من كليب أغنية أو خاص بجلسة تصوير، فيما تساءل البعض الآخر عن حقيقة وقت التقاط الصور وفيما إذا كانت قديمة أو حديثة، مُعلقين إنه في حال كان زواج شمس حقيقيًا ستخرج هي بنفسها وتكشف الأمر.

ومن المعروف عن الفنانة الكويتية شمس إثارتها الجدل باستمرار سواء من خلال إطلالاتها الجريئة والتي تُعرّضها باستمرار للانتقاد والهجوم خصوصًا أنها تنتمي لبلد خليجي أو تصريحاتها الصادمة حول الدين والعلاقات.

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وصدمت شمس مؤخرًا جمهورها عندما أطلقت أغنيتها الجديدة والتي حملت اسم "ابن الـ ...".

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