نادين نجيم توجِّه رسالة لفتاة استفزّتها على "تويتر"

بردت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم على إحدى متابعاتها على "تويتر" بلهجة شديدة بعدما اتهمتها بالإساءة إلى الفنانين السوريين، خلال لقائها ببرنامج "منا وجر" مع الإعلامي بيار رباط.

وغردت الفنانة اللبنانية، قائلة: "إيه بس بس بلا حكي سخيف، مش شايفين غيري صارلكن سنين بنفس الحكي الفاضي، عنجد إنو 1+1= 5 معكن.. طيب أوك معك حق بس عطينا سكوتك وايه ولاد بلدي".

وجاء ذلك ردًا على تغريدة إحدى المتابعات التي جاء فيها: "سبب نجاحها السوريين وهذا الواقع وجحدتهم هيك بكل بساطة ووقاحة قال شو أولاد بلدي؟؟؟ نعم لكان خليكي قد كلمتك واتركيهم بحالهم وحاج تركبي على ظهرهم لولاهم ولولا الدلال الأوفر من شركة الصباح ما كان حدا عرفها".

وأثارت الفنانة اللبنانية جدلاً في البرنامج، خلال إجابتها عن سؤال الإعلامي بيار رباط: "هل النجوم السوريين كسحوا النجوم اللبنانيين"، حيث قالت: "أنا أحترمهم ولكنني لبنانية وأتمسك باللبنانيين".

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وسبق لنادين نجيم التي تخوض السباق الرمضاني بمسلسل "خمسة ونص" إلى جانب الممثلَين السوريين قصي خولي ومعتصم النهار، أن شاركت ممثلاً سوريًا ثالثًا وهو تيم حسن الذي شاركته بطولة ثلاثة مسلسلات، هي "الهيبة"، "تشيلو"، و"نص يوم"، وكذلك شاركت النجم السوري عابد فهد بطولة مسلسل "طريق"، ومسسلسل "لو".

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