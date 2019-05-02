شاهد.. ياسمين صبري عن اول بطولة لها في “حكايتي”: “مش قلقانة خالص”!

كتب امير فتحي في الخميس 2 مايو 2019 03:00 صباحاً - يبدو أن الفنانة المصرية ياسمين صبري تعيش حالة كبيرة من الثقة قبل بداية عرض مسلسل” حكايتي” فى رمضان القادم والذي تلعب فيه اول دور بطولة مطلقة لها.

وقالت ياسمين صبري فى تصريحات لها على قناة “اون” “البطولة المطلقة لا تقلقني، أنا اشعر بالاستمتاع بالشخصية التى أقدمها، لأول مره اشعر أن شخصية العمل تم تفصيلها من أجلي، وأنا لا أريد أن أقلق او أتحمل أي هموم حول الشخصية او من نجاح العمل، قد يعتبر البعض هذا برود، لكن بالفعل لا أعرف ماذا سيحدث غدا”.

وتابعت ياسمين صبري أنها شاركت فى اختيار اسم المسلسل الذي تجده أكثر ملائمة للقصة فتقول: “بالتأكيد المسلسل لا يحكي عن قصة صعودي كنجمة، وكل شخص له حدوتة ورحلة، لذلك فكرت فى حكايتي لان البطلة بدأت من الصفر ثم وصلت إلى النجومية والنجاح، لذلك أجد اسم حكايتي هو الأفضل للمسلسل”.

يشارك في بطولة مسلسل “حكايتي” كل من الفنان أحمد بدير، وإدوارد، وأحمد حاتم، والفنانة وفاء عامر، وأحمد حلاوة، وإسلام جمال، وهو من تأليف محمد عبد المعطي، وإخراج أحمد سمير فرج.