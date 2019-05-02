ميسي يقهر ليفربول.. وصلاح!

كتب امير فتحي في الخميس 2 مايو 2019 03:00 صباحاً - وضع فريق برشلونة قدما له في نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، إثر فوزه العريض على ضيفه ليفربول بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأربعاء، في ذهاب الدور نصف النهائي.

وأحرز المهاجم الأوروغوياني لويس سواريز هدف التقدم للعملاق الكتالوني، في الدقيقة 26، من متابعة لكرة عرضية حولها له زميله جوردي ألبا من الجهة اليسرى.

ومن ثم لمع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بتسجيله هدفين متتاليين، في الدقيقتين (75، و82) من زمن اللقاء الذي أقيم على ملعب “كامب نو”.