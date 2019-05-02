فن ومشاهير

ميسي يقهر ليفربول.. وصلاح!

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نورث سامي 0 تبليغ

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كتب امير فتحي في الخميس 2 مايو 2019 03:00 صباحاً - وضع فريق قدما له في نهائي لكرة القدم، إثر فوزه العريض على ضيفه بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأربعاء، في ذهاب الدور نصف النهائي.

وأحرز المهاجم الأوروغوياني لويس سواريز هدف التقدم للعملاق الكتالوني، في الدقيقة 26، من متابعة لكرة عرضية حولها له زميله جوردي ألبا من الجهة اليسرى.

ومن ثم لمع النجم الأرجنتيني ليونيل بتسجيله هدفين متتاليين، في الدقيقتين (75، و82) من زمن اللقاء الذي أقيم على ملعب “كامب نو”.

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