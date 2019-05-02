شاهد… عروس ملك تايلند تزحف امامه في مراسم زفافها!

كتب امير فتحي في الخميس 2 مايو 2019 03:00 صباحاً - تزوج ملك تايلاند ماها فاجيرالونغكورن من الجنرال سوثيدا فاجيرونجكورن وذلك في حفل زفاف فاخر أُقيم في العاصمة بانكوك.
وكان قد أعلن سابقا في بيان نشر في الجريدة الرسمية “رويال غازيت” في تايلاند أنه تم تسمية سوثيدا فاجيرالونغكورن نا أياتايا، الزوجة الجديدة للملك ماها فاجيرالونغكورن، الذي يبلغ من العمر٦٦ عامًا، ملكة لتايلاند اعتبارا من اليوم.
وقد أفادت صحيفة” ديلي ميل” البريطانية، أن الملك التايلندي قد تزوج من مضيفة طيران سابقة لدى الخطوط الجوية التايلندية، وفقًا للتقاليد الملكية، حيث تمددت على الارض أمامه حتى تم الانتهاء من وثيقة الزواج، وبعدها نهضت لتوقع على الوثيقة في الوقت الذي سجد فيه أحد رجال الديون الملكي عند قدمه.
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