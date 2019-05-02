- 1/2
- 2/2
كتب امير فتحي في الخميس 2 مايو 2019 03:00 صباحاً - تداولت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي محادثة نشرها الشاب ريان جيلر وصاحب موقع “شرطة المشاهير” الراحل راغد قيس بشأن الإعلامية السعودية لجين عمران.
وبحسب ما تظهره المحادثة سأل راغد قيس ريان عن حقيقة كون الإعلامية لجين والدته، فأجاب: “لا ما بتقربلي وأنا عندي أم وحدة فقط. هي اللي ربتني وهي مربية أجيال ومدرّسة”.
فرد راغد: “الله يخليها يا رب إلك ونعم من ربتك. يخليها يا رب ويحفظها وترفع راسها أحسن مما تكون أم السيليكون. شكراً حبيبو على الردّ لأن كنت حأنشر بوست، شكراً”.
وأعاد جيلر نشر المحادثة عبر حاصية “ستوريز” على حسابه على تطبيق “إنستغرام” مع التعليق: “الله يرحمك يا راغد ويغمد يا رب روحك الجنة ويغفر لك زلاتك وأخطاءك. لسى مش مصدق الخبر. ما أعرفه معرفة شخصية ولكن حزنت عليه كثير”.
كانت هذه تفاصيل خبر تسريب محادثة لراغد قيس وصف فيها لجين عمران بـ “أم السيليكون” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.