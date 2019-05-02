تسريب محادثة لراغد قيس وصف فيها لجين عمران بـ “أم السيليكون”

كتب امير فتحي في الخميس 2 مايو 2019 03:00 صباحاً - تداولت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي محادثة نشرها الشاب ريان جيلر وصاحب موقع “شرطة المشاهير” الراحل راغد قيس بشأن الإعلامية السعودية لجين عمران.

وبحسب ما تظهره المحادثة سأل راغد قيس ريان عن حقيقة كون الإعلامية لجين والدته، فأجاب: “لا ما بتقربلي وأنا عندي أم وحدة فقط. هي اللي ربتني وهي مربية أجيال ومدرّسة”.

فرد راغد: “الله يخليها يا رب إلك ونعم من ربتك. يخليها يا رب ويحفظها وترفع راسها أحسن مما تكون أم السيليكون. شكراً حبيبو على الردّ لأن كنت حأنشر بوست، شكراً”.

وأعاد جيلر نشر المحادثة عبر حاصية “ستوريز” على حسابه على تطبيق “إنستغرام” مع التعليق: “الله يرحمك يا راغد ويغمد يا رب روحك الجنة ويغفر لك زلاتك وأخطاءك. لسى مش مصدق الخبر. ما أعرفه معرفة شخصية ولكن حزنت عليه كثير”.