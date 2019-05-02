ممثلة كويتية تنشر صورتها من المستشفى بعد تعرضها لجلطة في القلب

كتب امير فتحي في الخميس 2 مايو 2019 03:00 صباحاً - نشرت الفنانة الكويتية مرام البلوشي اليوم صورة لها عبر حسابها على إنستغرام من داخل المستشفى تتوسط عددًا من الأطباء والممرضات، حيث كشفت عن تعرضها لوعكة صحية أدخلتها المستشفى.

وعلقت مرام البلوشي على الصورة أن المشكلة الصحية التي عانت منها كانت في القلب وبسبب إصابتها بجلطة، إذ ختمت تعليقها بعد تقديمها شكرها للأطباء بقولها : “نصيحة مني لحد ينام زعلان ينجلط مثلي”، كانت الصورة صادمة لمحبي الفنانة مرام، وتفاعل جمهورها مع هذا الخبر الصادم، مُتمنين للفنانة الكويتية الصحة والعافية، مُطالبينها بالإهتمام أكثر بصحتها وعدم الإكتراث للمشاكل والحزن حتى لا تصاب بـ “جلطة ” مرة أخرى.

تُشارك الفنانة الكويتية مرام البلوشي في الموسم الرمضاني المقبل بمسلسل “دفعة القاهرة”، حيث تدور أحداثه في فترة الخمسينيات، وتروي قصص عدد من الطلاب الخليجيين الذين يدرسون في جامعة القاهرة بمصر.