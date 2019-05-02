 شمس تثير الجدل بظهورها بفستان الزفاف.. فهل تزوجت للمرة الثالثة؟

كتب امير فتحي في الخميس 2 مايو 2019 03:00 صباحاً - تداولت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي صورا للفنانة الكويتية شمس ظهرت فيها وهي ترتدي فستان الزفاف مع الطرحة البيضاء، ما أثار التكهنات بزواجها مجددا.

وظهرت الفنانة شمس بالصور المتداولة متألقة بالفستان الأبيض مع المكياج الجذاب، وظهرت في احداها وهي تمسك يد شخص بجوارها بدون اظهار ملامح وجهه، بينما تم ارفاق الصور بعبارة زواجها من رجل أعمال، فيما أشار البعض الى أن الصور ربما تعود لجلسة تصوير او مشاهد خاصة بأحد أعمالها الفنية.

ومن المعروف بأن الفنانة شمس من أكثر الفنانات اللواتي يحرصن على التكتم عن زيجاتهن وطلاقهن معتبرة بأن هذه الأمور خط أحمر وتتعلق بحياتها الخاصة.

وكانت شمس قد كشفت في تصريحات سابقة انها تزوجت وتطلقت مرتين وان زوجها الاول كان سعودي الجنسية والثاني اماراتي وقالت ممازحة “ان شاء الله الف على مجلس التعاون عطيني وقت بس”.