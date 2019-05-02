- 1/3
- 2/3
- 3/3
رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
تحدث الفنان المصري سمير صبري عن تفاصيل الحادث الذي تعرض له الثلاثاء 30 من شهر إبريل، والذي تسبب له في حالة نفسية سيئة جدا.
سمير قال إنه كان في السيارة بصحبة نجله وأحفاده، وهذا اكثر ما كان يخشاه، حيث تخيل للحظة أنه من الممكن أن يفقد أحد مهم، ولكن رحمة الله كانت كبيرة.
الفنان المصري قال إنه كان في السيارة عندما فوجئ بسيارة من الخلف ترتطم به بقوة مما جعله يرتطم بالسيارة التي أمامه، وأصيب ببعض الكدمات.
سمير أشار إلى أنه كان عائدا من الإسكندرية إلى القاهرة، وأنه يحمد الله أن نجله وأحفاده لم يصيبوا، لافتا إلى أنه يتواجد حاليا في منزل شقيقته حتى يتعافى تماما، ويتخلص من الصدمة.
يذكر أن الفنان المصري سمير صبري يشارك في فيلم “محمد حسين” بطولة الفنان محمد سعد، والفنانة مي سليم، والفنان بيومي فؤاد، والفنانة فريال يوسف.
ويجسد صبري خلال الفيلم دور فنان عاش في الخارج أكثر من 30 عامًا وعندما عاد لمصر وجد المجتمع والسلوك تغير تمامًا للأسوأ وهو الأمر الذي جعله ينوي السفر مرة أخرى ولكن في اللحظات الأخيرة يقرر البقاء لتغيير المجتمع للأفضل.
كانت هذه تفاصيل خبر تفاصيل جديدة عن حادث سمير صبري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جلولي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.