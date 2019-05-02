محمود الليثي يكشف سبب غريب وراء شهرته

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشف الفنان المصري محمود الليثي، تفاصيل بدايته في الغناء، و السبب الحقيقي وراء تحقيقه الشهرة في عالم الفن.

محمود الليثي، قال خلال لقائه في برنامج «قهوة أشرف»، مع الفنان المصري أشرف عبدالباقي، والمذاع عبر فضائية «الحياة»، أن جلوسه على المقاهي كان أحد أسباب شهرته الفنية.

وأضاف: «بداياتي في الغناء كانت في أحد المقاهي بصحبة معلمين المنطقة وكانوا يعزمونني على شاي باللبن».

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وتابع: «بدأت الغناء على المقاهي وكنت أبلغ من العمر 12 عامًا، وأول غناء لي بعيدًا عن المقهى، كان في أحد الأفراح، والناس طلبوا مني الغناء».

واستطرد: «خفت جدًا، وعندما أمسكت الميكرفون راح صوتي وريقي نشف، ثم بدأت في غناء موال وتبعته بأغنية الرضا والنور وكانت أول أغنية أغنيها، وأُعجب المعازيم بما قدمته وطلبوا مني غناء أغنية أخرى».

من ناحية أخرى طرح محمود الليثي، أغنية “يا جبل ما يهزك ريح”، وذلك على موقع “يوتيوب”، والعمل من كلمات عبدالمنعم طه، ومن ألحان محمد عبدالمنعم، وتوزيع خالد نبيل.

والأغنية دعائية لمسلسل “ولد الغلابة”، وهو من بطولة أحمد السقا، ومحمد ممدوح تايسون، ومي عمر، وإنجي المقدم، وهبة مجدي، وإدوارد، وكريم عفيفي، وهادي الجيار، وصفاء الطوخي وآخرون، وتأليف أيمن سلامة، للمخرج محمد سامي والمنتج صادق الصباح.