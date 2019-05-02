أيتن عامر تفاجئ جمهورها بلون شعر جديد.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

كشفت الفنانة المصرية أيتن عامر عن اللوك الجديد الذي ستظهر به في شهر رمضان القادم.

أيتن نشرت صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع «أنستجرام» باللوك الجديد، حيث غيرت لون شعرها الأسود المعتاد إلى اللون الأشقر الفضي، بينما تركت بعض الخصل باللون الاسود.

الفنانة علقت قائلة إنها كانت تتمنى أن تحتفظ بهذا اللوك حتى رمضان، ولكن الماكير كشف عنه من خلال حسابه الخاص، وتمنت أن يعجب اللوك محبيها.

Advertisements

لون شعر أيتن الجديد أحدث خلافا بين محبيها فالبعض أحبه واعتبره لون خاص مميز ويليق بها، بينما رأى آخرون أن اللون الأسود يميزها.

أيتن عامر تشهد حالة من الانتعاش الفني في شهر رمضان، حيث يعرض لها 3 أعمال درامية مرة واحدة ومن بينها مسلسل «شقة فيصل»، والذي تم تأجيله لأكثر من 3 أعوام، وشارك في بطولته الفنان الراحل وائل نور، والفنان كريم محمود عبدالعزيز.

الفنانة الشابة تشارك أيضا في بطولة مسلسل «ابن أصول»، مع الفنان حمادة هلال وسوزان نجم الدين، وتشارك الفنان مصطفى خاطر في بطولة مسلسل «طلقة حظ».

أيتن شاركت العام الماضي في مسلسل «أيوب»، والذي قدمت من خلاله دور سماح شقيقة الفنان مصطفى شعبان، وحقق دورها نجاحا كبيرا.