الحزن يصيب الفنانة الكويتية مرام البلوشي بجلطة وتدخل المستشفى.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - سارة إبراهيم

كشفت الفنانة الكويتية مرام البلوشي عن إصابتها بجلطة، دخلت على إثرها إحدى المستشفيات الكبرى.

الفنانة الكويتية شاركت جمهورها بصورة لها من داخل المستشفى، ظهرت فيها مرتدية ملابس المرضى، وحولها عدد من الأطباء والعاملين بالمستشفى.

مرام أرفقت الصورة بتعليق قالت فيه: ” كل الشكر للاستشاري الدكتور محمد فوزي عبدالعليم استاذ الحالات الحرجة للقلب والعناية المركزة على اهتمامه فيني وشكراً لمستشفى دريم”.

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الفنانة الكويتية أشارت إلى أنها أصيبت بالجلطة نتيجة نومها وهي حزينة، دون أن تكشف أسباب هذا الحزن، ووجهت نصيحة لجمهورها، بقولها: “الحمدلله الله قدر ولطف ونصيحة مني لحد ينام زعلان ينجلط مثلي”.

ومرام البلوشي هي مغنية وممثلة كويتية من مواليد عام 1979، وبدأت مرام مشوارها الفني عام 1997 بألبوم حمل اسم «ما أخونك»، ووقعت عقدًا مع شركة روتانا للإنتاج الفني، ومن عام 2005 إتجهت إلى التمثيل فعليًا بعد مشاركتها في عمل مسرحي بعنوان «بيبي» في البحرين عام 2000.

ومرام البلوشي من عائلة فنية، حيث أن شقيقتيها الفنانتين هند البلوشي ومي البلوشي، وابنة شقيقتها مي البلوشي هي الفنانة الشابة سعودة.