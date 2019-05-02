شمس الكويتية تثير الجدل بفستان الزفاف.. هل تزوجت مرة أخرى؟..صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - سارة إبراهيم

ظهرت مجموعة صور للفنانة شمس الكويتية أثارت جدلا كبير حول زواجها مرة أخرى.

الفنانة شمس الكويتية ظهرت في الصور مرتدية فستان زفاف أبيض أنيق، وتزينت بمكياج قوي، ومجوهرات ماسية مع ساعة يد خطفت الأنظار.

وظهرت الفنانة في إحدى الصور وهي تمسك بيد شخص بجوارها بدون إظهار ملامح وجهه، وهو ما جعل الجمهور يتكهن بأن الصور ليست من جلسة تصوير، وأن الفنانة احتفلت بزفافها فعليا.

Advertisements

وقد أكدت عدد من المصادر أن الفانة تزوجت بالفعل من رجل أعمال سعودي مقيم في دبي، إلا أن شمس لم تؤكد أو تنفي هذا الخبر حتى الآن.

يذكر أن شمس الكويتية كانت قد ألمحت من قبل بأن الفنانة الإماراتية أحلام هي سبب طلاقها من زوجها السابق، فخلال استضافتها في برنامج “سوار شعيب”، وجه لها المذيع سؤالا قائلا: “في فنانة انتي مشهورة بصراعك معاها هي سبب طلاقك، وعلشان تطلقك وصلت بها المرحلة انها تتعرف على اخوات زوجك وراحت تكلم أبو زوجك وتقوله إنك انتي اللي مخربة الولد اللي هو طليقك وبناء عليه تم الطلاق.. هل هذا حدث؟”، وذلك في إشارة إلى الفنانة أحلام.

شمس صمتت للحظات و دمعت عينيها، لكنها رفضت الرد بطريقة مباشرة، وقالت: “الضعيف اللي يكيد، لكن القوي يواجه ويقولك انت آذتني لكن الجبان هو اللي يفعل ذلك”.