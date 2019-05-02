شكرا لقرائتكم خبر عن "الثانية بعد مافيا".. 100 مليون مشاهدة لـ"نمبر واحد" محمد رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل النجم محمد رمضان، بوصول أغنية "نمبر وان" إلى 100 مليون مشاهدة، والتى طرحت فى منتصف العام الماضى، وتعتبر ثانى أغنية تصل إلى ذلك الرقم بعد أغنية مافيا، وعلق قائلاً:"الحمدلله نمبر وان تانى أغنية لى تعدى الـ100 مليون مشاهدة بعد مافيا".



محمد رمضان

فى الفترة الأخيرة، كًسر النجم محمد رمضان، العديد من الارقام القياسية من حيث عدد المشاهدة عبر يوتيوب، حيث سبق وأن أحتفل أيضا فى أبريل الماضى بوصول قناته الرسمية على يوتيوب إلى مليار و 400 مليون مشاهدة.

كما تخطت مشاهدات الأغنية الرسمية والدعائية لمسلسل زلزال "سيبونا فى حالنا" المليون مشاهدة على يوتيوب، بعد يوم من طرحها عبر قناته، وهى غناء أحمد شيبة، كلمات صلاح عطية، ألحان سيد راضى، توزيع موسيقى طه الحكيم، إخراج إبراهيم فخر.

ويخوض النجم محمد رمضان مسلسل "زلزال" خلال سباق رمضان القادم، وهو من تأليف عبد الرحيم كمال، إخراج ابراهيم فخر، بطولة محمد رمضان، حلا شيحة، ماجد المصرى، نسرين أمين، منى عبد الغنى، هنادى مهنا، حسام داغر، مصطفى منصور، آبة هلالى، يوسف عثمان وعدد كبير من النجوم.

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وتدور أحداث المسلسل حول حول رجل يشترى منزلا بأقساط محددة المدة والقيمة، وحين يأتى موعد سداد القسط الأخير، يطالب صاحب المنزل بتسجيل البيت باسمه والتنازل عن ملكيته، إلا أن البائع يُماطل إلى أن يقع "زلزال 1992" الذى يلقى فيه الشارى حتفه وينهار المنزل إثر الزلزال وتبعاته، ويتبق من أولاده محمد حربى كرامة الذى يحمل اسم "زلزال"، ويواجه الحياة وحيدا.