شكرا لقرائتكم خبر عن سميرة عبد العزيز تسجل حلقات "سيدة يثرب" لإذاعة القرآن الكريم فى رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل أسرة المسلسل الإذاعى "سيدة يثرب" للفنانة سميرة عبد العزيز وسوسن ربيع، تسجيل حلقاته والتى تصل إلى 30 حلقة، وذلك داخل استوديو الإذاعة المصرية، ليتم إذاعته عبر أثير القرآن الكريم في رمضان المقبل.



سميرة عبد العزيز وسوسن ربيع في تسجيل مسلسل سيدة يثرب

سيدة يثرب"، بطولة سميرة عبد العزيز، وأشرف عبد العفور، وسوسن ربيع، وخالد الذهبى، ومن تأليف محمد عبد السميع وإخراج أميرة بدوي، وتدور أحداث المسلسل حول السيرة الذاتية لـ"أم عمارة" التى كانت أول من آمن بالرسالة الإسلامية من يثرب.