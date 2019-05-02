محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:
كشفت الإعلامية بوسي شلبي، عن عدد من ضيوف برنامج المقالب "هاني في الأدغال" الذي يقدمه هاني رمزي في رمضان، على شبكة تليفزيون الحياة، وذلك عبر حسابها الشخصي بـ"إنستجرام".
وكشفت بوسي التي شاركت في استقطاب الضحايا عن عدد منهم، أبرزهم: "مي سليم، محمد رجب، وفاء عامر، أحمد شيبة، سوزان نجم الدين،إدوارد، روجينا، مغني المهرجانات مجدي شطة".
وتم تصوير البرنامج في مدينة الحمام بطريق العلمين.
وتقوم فكرة البرنامج على استدراج الإعلامية بوسي شلبي للنجوم بحجة افتتاح منطقة أثرية بالواحات في إطار أعمال تنشيط السياحة المصرية، وأثناء دخولهم الصحراء تتوقف السيارة التي تقلهم لنفاذ البنزين، وينزل السائق لتفقد السيارة فينفجر لغم به، ومن هنا يبدأ المقلب.
كانت هذه تفاصيل خبر بينهم مجدي شطة وشيبة ووفاء عامر.. تعرف على ضحايا هاني رمزي في "هاني في الألغام" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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