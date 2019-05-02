ماريتا الحلاني في شرم الشيخ ومي حريري بـ"باروكة رجالي".. 10 لقطات لنجوم الفن فى 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- منال الجيوشي:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، على صفحاتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

بوسي شلبي

نشرت الإعلامية بوسي شلبي، عبر صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها تظهر فيها في خيمة بدوية.

مي حريري

نشرت الفنانة اللبنانية مي حريري، عبر صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها، ظهرت فيها بباروكة "رجالي".

لقاء الخميسي

نشرت الفنانة لقاء الخميسي، عبر صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام، صورة سيلفي جديدة لها، حازت على إعجاب جمهورها.

نادين نسيب نجيم

نشرت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم، عبر صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها ظهرت فيها بفستان قصير.

دينا

نشرت الفنانة دينا، عبر صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها بملابس كاجوال، حازت على إعجاب جمهورها.

مايا دياب

نشرت الفنانة اللبنانية مايا دياب، عبر صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها بملابس سوداء أنيقة.

سلمى أبو ضيف

نشرت الفنانة سلمى أبو ضيف، عبر صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها وعلقت: "إيزيس".

أمل بو شوشة

نشرت الفنانة الجزائرية أمل بو شوشة، عبر صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها، بملابس بيضاء.

إيمي سالم

نشرت الفنانة إيمي سالم، عبر صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها، بملابس كاجوال أنيقة.

ماريتا الحلاني

نشرت الفنانة اللبنانية ماريتا عاصي الحلاني، عبر صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها من مدينة شرم الشيخ.