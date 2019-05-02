"نتيجة ظالمة وميسي مش طبيعي".. هكذا علق نجوم الفن على فوز برشلونة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:

تفاعل عدد من نجوم الفن مع فوز برشلونة على ليفربول بثلاثة أهداف نظيفة، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الأربعاء في قبل نهائي بطولة أوروبا، وافتتح سواريز التسجيل لبرشلونة، قبل أن يضيف ليونيل ميسي الهدف الثاني والثالث لبرشلونة، ليقترب برشلونة من الصعود لنهائي البطولة.

ونرصد لكم في هذا التقرير تعليقات نجوم الفن على المباراة.

إنجى علاء

الكاتبة والاستايلست إنجى علاء، نشرت عبر حسابها الشخصي بموقع "تويتر"، تغريدة قالت فيها: "الحق يقال ميسي ده بجد مش طبيعي ".

ياسمينا العلواني

نشرت الفنانة ياسمينا العلواني عبر حسابها الشخصي بموقع "تويتر"، تغريدة، قالت فيها: "المعلق الرغاي دا قفلنى والنتيجة قفلتنى أكتر، يخرب بيت كدا"

يارا

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نشرت الفنانة اللبنانية يارا، عبر حسابها الشخصي بموقع "تويتر"، تغريدة كتبت فيها: "مباراة ممتعة وأكيد العودة راح تكون مباراة صعبة بالرغم من الفوز بنتيجة كبيرة".

أمير طعيمة

نشر الشاعر الغنائي أمير طعيمة، عبر حسابه الشخصي بموقع تويتر، تغريدة علق بها على المباراة، كتب فيها: "نتيجة ظالمة".

محمد عطية

نشر الفنان محمد عطية، عبر حسابه الشخصي بموقع تويتر، تغريدة علق بها على مباراة ليفربول وبرشلونة في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، عبر خلالها عن سعادته بأنه عاش عصر ميسي، وكتب عطية قائلًا: "الحمد لله إني بتفرج على ميسي لايف".

أحمد الشامي

نشر الفنان الشاب أحمد الشامي،عبر حسابه الشخصي بموقع تويتر، تغريدة علق بها على المباراة، كتب فيها: "وفي عالم موازي، متعة غير طبيعية".