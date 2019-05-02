على طريقة نيشان.. هكذا خدعت بوسي شلبي ضحايا هاني رمزي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:

كشفت الإعلامية بوسي شلبي، عن مشاركتها في برنامج المقالب "هاني في الألغام"، الذي سيقدمه هاني رمزي في رمضان المقبل، على شبكة تليفزيون الحياة.

ونشرت بوسي شلبي، عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام" صور وفيديوهات مع ضيوف البرنامج من داخل موقع التصوير بمدينة العلمين.

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وظهرت بوسي في أحد المقاطع مع المطرب الشعبي أحمد شيبة في الصحراء، وعلقت عليه: "تفتكروا إيه الموضوع والمكان والزمان وإيه الحكاية".

وعلم الخليج 365 من مصادر خاصة أن بوسي شلبي، تقوم باستدراج النجوم بذريعة افتتاح منطقة أثرية بالواحات في إطار أعمال تنشيط السياحة المصرية، وأثناء دخولهم الصحراء تتوقف السيارة التي تقلهم لنفاذ البنزين، وينزل السائق لتفقد السيارة فينفجر لغم به، ومن هنا يبدأ المقلب.

وكان الفنان رامزجلال قد استعان من قبل بالإعلامي اللبناني نيشان لخداع ضيوفه في برنامجه "رامز تحت الأرض".