أحلام ضيفة آخر حلقة من برنامج “الزمن الجميل”

تحيي الفنانة أحلام، الحلقة الختامية من برنامج “الزمن الجميل”، يوم الجمعة المقبل الموافق 3 مايو، وستُقدّم أحلام مجموعة من أشهر أغانيها في الحلقة الختامية للموسم الأول من البرنامج، الذي يعرض على شاشة أبوظبي الإماراتية، كما نشرت على حسابها الشخصي في “تويتر”: “من على مسرح أبوظبي الوطني ألتقي جمهوري الحبيب وعيال بلادي في ختام الزمن الجميل يوم الجمعة ٣ مايو ٢٠١٩، للحضور يرجى التسجيل في موقع شبكة أبوظبي للإعلام. أحبكم.. أحلام… الدعوة عامة للجميع شباب وبنات”.

ستحظى الحلقة الأخيرة من البرنامج بفقرات غناء دويتو غير مسبوقة تجمع بين المتسابقين المتأهلين مع نجوم البرنامج من لجنة التحكيم، حيث ستغني الفنانة أحلام ضيفة الشرف في الحلقة مع المتسابق موسى معيدي، فيما سيغني مروان خوري مع عمر ياسين، وستغني أنغام برفقة المشارك محمد شطا، فيما ستغني أسما المنور مع علي المديدي. يذكر أن برنامج “الزمن الجميل” هو أحد برامج اكتشاف المواهب، يعرض على شاشة أبوظبي الإماراتية ،ويشارك في عضوية لجنة التحكيم أنغام، مروان خوري، أسماء المنور.