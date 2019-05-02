شاهد: شمس الكويتية تثير الجدل بفستان زفاف.. هل تزوجت مجددا ؟

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي صورا للفنانة شمس الكويتية ظهرت فيها وهي ترتدي فستان زفاف أبيض مع طرحة، مما أثار الشكوك حول زواجها مرة أخرى، حيث ظهرت شمس في الصور المتداولة متألقة بفستان أبيض مع مكياج جذاب، وظهرت في إحدى الصور وهي تمسك يد شخص لم تظهر ملامحه، كما أرفقت مع الصور عبارة زواجها من رجل أعمال ، فيما أشار البعض أنها ممكن أن تكون صور من إحدى جلسات التصوير أو الأعمال الفنية الخاصة بها .

يذكر أن الفنانة شمس من الفنانات اللاتي يحرصن على عدم كشف حياتهم الشخصية، والتكتم على زيجاتهن وطلاقهن ، ولم تعلق حتى الآن على خبر زواجها ولم تنفيه أيضا ، وبدت مستمتعة بوقتها من خلال ما تنشره من صور وفيديوهات عبر حسابها الشخصي على انستجرام .