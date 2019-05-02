تشارلز ثيرون تلقن مذيع فرنسي درسًا قاسيًا بسبب قبلة (فيديو)

أعربت النجمة العالمية تشارلز ثيرون عن استيائها وغضبها بسبب ما فعله مذيع فرسني أثناء حلولها ضيفة على برنامجه بعد تقبيله مترجمتها.

وقالت "ثيرون" على الهواء مباشرة :"يجب عليك المرة المقبلة أن تطلب الإذن منها أولًا قبل أن تقبلها"، لتضع المذيع في موقف

محرج أمام جمهوره.

وكانت تشارلز ثيرون قد ظهرت في برنامج "Touche pas mon poste" للترويج لأحدث أعمالها السينمائية "The Long Shot" والذي يعتبر تجربتها الكوميدية بعد غياب.