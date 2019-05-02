بعد 22 حلقة "قيد عائلي" يدخل قائمة الأعلى مشاهدة

نجح مسلسل "قيد عائلي" في دخول قائمة الفيديوهات الأعلى مشاهدة على يوتيوب مصر بعد ساعات من طرح الحلقة الـ 22، وتعد هذه هي المرة الأولى منذ عرضه التي يدخل

بها القائمة.

حيث استطاعت الحلقة 22 من المسلسل في تخطي حاجز المليون مشاهدة بعد يوم واحد من طرحها لتحتل المركز الرابع من

أصل 50 مركز بقائمة الفيديوهات الأعلى مشاهدة على موقع يوتيوب.

"قيد عائلى" بطولة كل من عزت العلايلي، بوسي، ميرفت أمين، منة فضالي، ريم البارودي، ميرهان حسين، دنيا عبد العزيز، دينا فؤاد، محمد نجاتي، محمد رياض، صلاح عبدالله، نضال الشافعي.