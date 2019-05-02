علق النجم القدير نبيل الحلفاوي على اللقاء الذي جمع الأهلي أمام نظيره طلائع الجيش والتي انتهت بفوز القلعة الحمراء بهدفين مقابل هدف بالمباراة التي جمعتهم بالدوري الممتاز .
وغرد "الحلفاوي" عبر صفحته الشخصية على موقع التغريدات تويتر قائلًا:" الليعجبني منه.. مش الهدف. لأنه كان لوحده في مواجهة مرمى خالٍ من حارسه. لا يقف فيه سوى مدافع وحيد. اللي عجبني أنه تخلي عن خوفه وعادت له الثقة عندما فاجأنا
يذكر أن نبيل الحلفاوي كان قد شارك في في ماراثون رمضان الدرامي الماضي من خلال "أمر واقع" وشاركه البطولة كل من كريم فهمي، نجلاء بدر، ملك قورة، ريم مصطفى، وآخرون.
كانت هذه تفاصيل خبر الحلفاوي بعد فوز الأهلي: "ربنا قادر على كل شئ" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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