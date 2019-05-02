الحلفاوي بعد فوز الأهلي: "ربنا قادر على كل شئ"

علق النجم القدير نبيل الحلفاوي على اللقاء الذي جمع الأهلي أمام نظيره طلائع الجيش والتي انتهت بفوز القلعة الحمراء بهدفين مقابل هدف بالمباراة التي جمعتهم بالدوري الممتاز .

وغرد "الحلفاوي" عبر صفحته الشخصية على موقع التغريدات تويتر قائلًا:" اللي

عجبني منه.. مش الهدف. لأنه كان لوحده في مواجهة مرمى خالٍ من حارسه. لا يقف فيه سوى مدافع وحيد. اللي عجبني أنه تخلي عن خوفه وعادت له الثقة عندما فاجأنابتسديدة قوية من بعيد مرت بجوار القائم.ربنا قادر على كل شئ، صالح جمعة كان يوزع هدايا طول الوقت.. يحتاج لمن يقبلها".

يذكر أن نبيل الحلفاوي كان قد شارك في في ماراثون رمضان الدرامي الماضي من خلال "أمر واقع" وشاركه البطولة كل من كريم فهمي، نجلاء بدر، ملك قورة، ريم مصطفى، وآخرون.