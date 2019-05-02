بدأت الفنانة راندا البحيري تسجيل أحدث أعمالها الإذاعية "توأم روحي"، والمقرر أن تشارك به في سباق رمضان الإذاعي القادم عبر أثير شبكة "راديو النيل"،والجدير بالذكر أن من المقرر أن يشاركها البطولة كل من كريم عبد العزيز، سوسن بدر، وإنعام
يذكر أن راندا البحيري تشارك في ماراثون رمضان الدرامي المقبل من خلال مسلسل "كابتن أنوش2" ويشاركها البطولة كل من بيومي فؤاد، محمد سلام، عبير صبري، إدوارد وآخرون، والمسلسل من نوعية لايت كوميدي.
كانت هذه تفاصيل خبر راندا البحيري تبدأ تسجيل "تؤام روحي" للحاق بالمارثون الرمضاني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.