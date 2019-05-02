راندا البحيري تبدأ تسجيل "تؤام روحي" للحاق بالمارثون الرمضاني

بدأت الفنانة راندا البحيري تسجيل أحدث أعمالها الإذاعية "توأم روحي"، والمقرر أن تشارك به في سباق رمضان الإذاعي القادم عبر أثير شبكة "راديو النيل"،

والجدير بالذكر أن من المقرر أن يشاركها البطولة كل من كريم عبد العزيز، سوسن بدر، وإنعامسالوسة.

يذكر أن راندا البحيري تشارك في ماراثون رمضان الدرامي المقبل من خلال مسلسل "كابتن أنوش2" ويشاركها البطولة كل من بيومي فؤاد، محمد سلام، عبير صبري، إدوارد وآخرون، والمسلسل من نوعية لايت كوميدي.