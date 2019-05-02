حمادة هلال يروج لـ«ابن أصول» بـ"الناس الحلوة"

يستعد الفنان حمادة هلال لطرح أحدث أعماله الغنائية بعنوان "الناس الحلوة" كدعاية لأحدث أعماله الدرامية "ابن أصول" والتي من المقرر أن يشارك من خلاله في ماراثون رمضان الدرامي المقبل. من خلاله في ماراثون رمضان الدرامي المقبل. "الناس الحلوة" من كلمات وألحان عبد العزيز الشافعي، وتوزيع أحمد عادل، وإخراج محمد بكير، "ابن أصول" بطولة حمادة هلال، سوزان نجم الدين، إيناس كامل، أحمد حلاوة، عماد رشاد، كريم أبو زيد وتأليف أحمد محمود أبو زيد وإخراج محمد بكير.

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