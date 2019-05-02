أحمد صيام يكشف حقيقة إصابته بالسرطان

كشف الفنان أحمد صيام، حقيقة إصابته بمرض السرطان بعد الشائعات التي كانت تناقلتها بعد المواقع ورواد السوشيال ميديا على مدار الساعات الماضية.

و كتب "صيام" عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قائلًا: "بسم الله الرحمن الرحيم منذ الأمس والاتصالات التليفونية لم تنقطع بسبب خبر سخيف تناقلته بعض المواقع عن إصابتى بمرض

خبيث، وأنا الحمد لله في أتم صحة ولا أعاني من أي أمراض، أمارس عملى يوميا للحاق بالعرض في الشهر الكريم والحقيقة أني لا أجد سببًا منطقيًا لهذه الشائعات ولا أعرف الغرض منها ولن أواجهها إلا بحسبي الله ونعم الوكيل وأشكر كل مناتصل للاطمئنان علي وكل عام وجميع الأصدقاء والزملاء بخير وصحة وسعادة".

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وأنهى "صيام" حديثه قائلًا:"ملحوظة هامة جدا : "أقسم بالله أنا لا أخشى المرض أو حتى الموت فكله من عند الله ولكن لدينا أسر وأبناء نخشى عليهم من القلق والتوتر فراعوا ربكم فيما تكتبون".

و يشارك الفنان أحمد رمضان في ماراثون رمضان الدرامي القادم من خلال مسلسلي "حدوتة مرة" مع الفنانة غادة عبد الرازق و"زلزال" مع الفنان محمد رمضان.