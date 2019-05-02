اقتربت النجمة اللبنانية إليسا من حصد 3 مليون مشاهدة بأحدث أغنياتها "كرهني" التي طرحتها عقبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب بخاصية الفيديو كليب. موقع الفيديوهات يوتيوب بخاصية الفيديو كليب. وتعد "كرهنى"، هي ثاني تجاربها المصورة بعد أغنيتها الأكثر نجاحًا بين أغنيات أحدث ألبوماتها "إلى كل اللي بيحبوني"، حيث حصدت إليسا 2,445,792 مليون مشاهدة عبر قناة شركة روتانا للصوتيات والمرئيات على يوتيوب.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إليسا تقترب 30مليوم مشاهدة بـ"كرهني" على يوتيوب (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.