شكرا لقرائتكم خبر عن العراقية رحمة رياض تغنى مع راغب علامة لأول مرة فى أمريكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد المطربة العراقية رحمة رياض لتدشين جولتها الغنائية الصيفية فى الولايات المتحدة الأمريكية، والتى تجتمع خلالها لأول مرة مع الفنان اللبناني راغب علامة، فى محطتين، أولاهما فى لاس فيجاس مساء السبت 22 يونيو، وبعدها بستة أيام بحفل كبير العاصمة واشنطن.

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كما تضع رحمة فى الوقت الحالى لمساتها الموسيقية الأخيرة على مشروع إطلاق أجدد أغانيها "السنجل"، والتى تنوى إصدارها فى موسم الصيف، وتتبع النجاح الجماهيرى الكبير الذى لاقى آخر أغانيها "وعد منى"، والتى تمكنت خلالها من تجاوز حاجز الـ100 مليون مشاهد، فى سابقة لا تتكرر كثيرًا بالنسبة للمطربين العرب، واستحوذت بهذا الإنجاز على لقب أول نجمة من نجوم برنامج المواهب العربية "ستار أكاديمي" تتمكن من تحقيق مثل هذه الحصيلة من المشاهدات.