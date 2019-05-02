فن ومشاهير

"قول عليا مجنون".. هشام عباس يقدم توليفة متميزة من أغانيه بحفل بورسعيد (صور)

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحيا النجم هشام عباس حفل غنائى ضخم فى ختام  سهرات الربيع بمدينة بورسعيد، حضره الآلاف من جمهور نجم الغناء من مختلف المحافظات وتفاعلوا مع أغانيه المميزة على مدى قرابة الساعتين، حيث قدم توليفة متميزة من أغانيه القديمة والجديدة. 

 

أشعل هشام عباس الحفل بعدد من أغانيه القديمة أولا منها "قول عليا مجنون"، و "حبيبى ده"، و"فينه"، و"يتربى فى عزو"، "زمان وأنا صغير"، و"يا ليلة"، و"أنا أعمل إيه"،" قول عليا مجنون"، "ما كانش ذنبى"، "طول ما أنت بخير"، "عمال يحكيلى عنها"، "مين اللى جوة فى قلبى"،" حلال عليك"، "يا رامينى فى الغرام"، "حالة حب"، وغيرها من أغانيه التى أرتبط بها جمهوره عبر سنوات طويلة، وجعلته أحد أبرز نجوم جيله.

 

وحرص هشام عباس في ختام الحفل علي توجيه كلمة شكر لكل من منظم الحفل وليد منصور، مايسترو اللايف ومصمم المسرح تامر فوزى، ووليد الحريري بالإضافة إلى أفراد فرقته الموسيقية.

 

 

 

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