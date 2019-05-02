شكرا لقرائتكم خبر عن "نقابة الموسيقيين" تكشف حقيقة إقامة حفل "جنيفر لوبيز" فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتشر خلال الساعات الماضية خبر يفيد بإقامة النجمة جينفير لوبيز حفل في مصر بالساحل الشمالي يوم 9 اغسطس المقبل ، وهو الخبر الذي استقبله محبي النجمة العالمية بفرح شديد خاصة وأنها نجمة كبيرة ولها جمهور عريض في مصر والوطن العربي والعالم اجمع ، ولكن الغريب في الأمر ان جينفر لم تدرج الحفل ضمن برنامجها المعلن علي حسابها بالصفحة الرسمية لها علي الفيس بوك، كما ان الشركة المنظمة اكتفت بالإعلان عن أن الحفل بالساحل الشمالي ولم تذكر في اي مكان بالساحل .

من جانبنا حاولنا التأكد من الحفل وموعده ومكانه من خلال نقابة الموسيقين والتي تمنح التصاريح اللازمة لمثل هذه الحفلات في مصر إلا أن الدكتور علاء سلامة رئيس لجنة العمل والذي أكد أن النقابة لم تعطي تصريح لأي من شركات التنظيم بإقامة حفل لجنفير لوبيز في مصر وأن هناك شركة وحيدة قالت أنها تريد إحضارها لمصر لكنها حتي الآن لن تحصل علي تصريح بالحفل وهي نفس الشركة التي نظمت حفل فرنش مونتانا قبل ايام قليلة في مصر .

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بالطبع وجود نجمة بحجم جنيفر لوبيز في مصر حدث يستحق التقدير والثناء ولكن غياب المعلومات الكافية عن الحفل خاصة مكان إقامته تحديد وعدم حصول الشركة المنظمة لتصريح بإقامة الحفل من نقابة الموسيقيين قبل الإعلان عن الحفل أمر يثير الجدل ويعطي عدم مصداقية للأمر خاصة أن مثل هذه الحفلات التي تضم نجم عالمي من المؤكد أن لها استعدادات خاصة علي مستوي التأمين نظرا لجحم شعبيتها في مصر والعالم.

وبالتواصل مع رقم الهاتف الذي وضعته الشركة المنظمة رد احد العاملين باسعار التذاكر وانه لا توجد معلومات اخري غير الموجودة علي موقع الشركة المنظمة وان الحفل سيكون بمدينة العلمين الجديدة!!.