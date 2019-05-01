سام كيّال: فكرة كليب “ملعون أبو العشق” ليست جديدة

بعد نجاح كليب “من أين لك هذا” والجدل حول “فوضى لاند” فكرة الكليب، حلّ المخرج سام كيّال ضيفًا على إذاعة لبنان الثقافة واستقبله الدّكتور عماد عبيد ببرنامجه وبعفويّة وصراحة عبّر سام عن مواقفه واعتبر أنّ محمّد اسكندر من أهضم الفنّانين ومع كلّ عمل معه هناك رسالة، والأكثر دقّةً اعتبر سام أنّ معين شريف يهتمّ بتفاصيل العمل، أمّا الأذكى فوجد سام أنّه راغب علامة .

وعندما سأله د. عماد عن كليب نجوى كرم الأخير “ملعون أبو العشق” الذي حمل توقيع وليد ناصيف اعتبر سام أنّ الفكرة ليست جديدة فسبق ورأيناها بكليب لمطار بيروت!

أعطِ صفة لـ:

– فارس اسكندر: ذكيّ

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– عاصي الحلاّني: فارس

– مروان شامي: مهضوم

– نجوى كرم: ستّ الستّات

– فادي حدّاد: ذكيّ واستطاع أن يصل

– سعيد الماروق: أوّل من أوجد صناعة الكليبات هو ونادين لبكي

سام تحدّث عن عالم الإخراج والكليبات وشركات الإنتاج واعتبر أنّ عالم الإخراج اليوم تراجع كثيرًا رغم تقدّم وتطوّر التقنيّات. وعن إخراجه أعمال دراميّة قال سام: بين يديّ نصّ وقريبًا سنبدأ التصوير. وعندما سأله د. عماد عن السينما قال سام بانفعال: 70% من الأفلام اللبنانيّة التي تُعرض في الصالات للكبّ! هذه ليست صناعة سينمائيّة!