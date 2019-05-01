أحمد فهمي يُهاجم نجوم مصر: كلهم "نمبر ون" ولا أحد يتمنّى نجاح الآخر!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - هاجم المطرب المصري أحمد فهمي، الفنانين المشاركين في ماراثون دراما رمضان 2019، بسبب ترويجهم على "السوشيال ميديا"، أن كل واحد منهم سواءً كان فنانًا أو فنانة هو "نمبر 1"، منوهًا أنه لا يجب التقليل من شأن أي أحد من الممثلين.

وغرّد أحمد فهمي، في حسابه عبر "تويتر"، قائلًا: "مش قادر أستوعب ليه كل ممثل أو ممثلة بيحاول يصدّر على السوشيال ميديا إنه رقم 1 من قبل عرض المسلسلات، حتى لو ده صح مش لازم تكسر اللي حواليك وتقلل منهم".

وأكّد المطرب والممثل المصري، أن المنافسة كلما كان بها أكثر من عمل جيد يكون شيئًا أفضل، فأضاف: "المنافسة حلوة وكل ما يكون في أعمال حلوة يكون أحسن".

وانتقد ما يحدث في مصر بشأن عدم تمنّي كل فنان النجاح للآخر، فقال: "في أي حتة في العالم كله بيتمنى النجاح للمنافس إلا عندنا، #غريب".

وأتبع أحمد فهمي، هذه التغريدة بأخرى، تمنّى فيها التوفيق لزملائه الفنانين المنافسين في دراما رمضان 2019، فكتب: "بالتوفيق للجميع".

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وتفاعل المتابعون مع تغريدته حتى إن أحدهم أشار إلى أنه يُلمّح إلى الفنان محمد رمضان، فكتب: "الفكرة مش التويتة ما بُشرى عملتله أغنية مخصوص، المشكلة إنها بتبقى استعراض باللي عنده".

وهذا التعليق جعل أحمد فهمي، يردُّ على المتابع، بأنه يتمنى ألا يتم فهم كلامه على محمل الخطأ، فكتب: "أرجو عدم فهم كلامي غلط أنا لا أخص ممثلًا بعينه".

وأوضح أنه لا يقصد مواطنه الفنان محمد رمضان، واصفًا إياه بالممثل الناجح، الذي يتمتع بشعبية لا يُنكرها أحد، حيث أضاف: "محمد رمضان ممثل ناجح وله شعبيته ولا أحد ينكر، أنا بتكلم عمومًا".

وواصل المتابعون تعليقاتهم فقال أحدهم: "أنا بشوفها عقدة نقص"، وأضاف آخر: "أخيرًا في حد اتكلم في الموضوع ده عشان كده بطلب من كل فنان يواجه الناس بده دايمًا ويطلع ويواجه التنمر ويقولهم لو قادرين توصلوا للي وصلتله تعالو اتكلموا".