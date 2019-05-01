"أحلام" ضيفة الحفل الختامي لبرنامج "الزمن الجميل"

اسماء السيد - ""الخليج 365"" من القاهرة: تحلّ الفنانة "أحلام الشامسي" ضيفة على "البرايم" الختامي لبرنامج المسابقات الغنائية الطربي "الزمن الجميل"، الذي تعرضه قناة "أبوظبي" التابعة لشبكة قنوات تلفزيون أبوظبي في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت دولة الإمارات (التاسعة بتوقيت السعودية) يوم الجمعة الثالث من مايو المقبل. حيث ستقدّم مجموعة من أشهر أغانيها أمام جمهور المسرح الوطني بأبوظبي، الذي سيشهد تتويج الفائز بلقب البرنامج الذي نجح في تحقيق شعبية ومتابعة واسعتين خلال الأسابيع الماضية، بفضل شدة المنافسة بين المتسابقين الذين قدموا أجمل ما لديهم من أصوات وقدرات فنية للفوز باللقب.

وتحتفي الأمسية الثامنة والأخيرة المباشرة للبرنامج بأثنين من أساطير "الزمن الجميل" للفن العربي وهما "صباح" و"أبو بكر سالم"، حيث سيحاول كلاً من عمر ياسين ومحمد شطا وموسى معيدي وعلي المديدي الفوز بلقب "فارس الأغنية الطربية" معتمدين على تصويت الجمهور، وهو ما لم يحالف المصرية صابرين النجيلي التي غادرت البرنامج على الرغم من أدائها المتميز في الحلقة الماضية.

وتتميز الحلقة الأخيرة من هذا البرنامج الجماهيري، بمشاركة جميع المتسابقين العشرة الذين بدأت معهم مرحلة العروض المباشرة، ليفتتحوا الحلقة بأغنية واحدة تجمعهم، للاحتفاء بالإرث الفني الذي خلفه وراءهم العمالقة "صباح" و"أبو بكر سالم".

وستحظى الحلقة بفقرات غناء دويتو غير مسبوقة تجمع بين المتسابقين المتأهلين مع نجوم البرنامج من لجنة التحكيم، حيث ستغنّي الفنانة أحلام ضيف الشرف في الحلقة مع المتسابق موسى معيدي، فيما سيغنّي مروان خوري مع عمر ياسين، وستغني أنغام برفقة المشارك محمد شطا، فيما ستغني أسما المنور مع علي المديدي.

ويمكن للجمهور التصويت للمغربي علي المديدي على الرقم 4، ولليمني عمر ياسين على الرقم 5، وللمصري محمد شطا على الرقم 7، وللسعودي موسى معيدي على الرقم 8، حيث ستتواجد أرقام الهواتف الخاصة بكل دولة على الموقع الرسمي لتلفزيون أبوظبي.

الجدير ذكره أن شركة "بيراميديا" للاستشارات والانتاج الإعلامي هي المنتج المنفذ للبرنامج الذي يتميز بمحتوى مختلف عن باقي برامج الهواة عبر تركيزه على المواهب الغنائية الطربية القادرة على تقديم أداء غنائي مماثل للذي قدمه النجوم القدامى أمثال أم كلثوم وصباح فخري ومحمد عبده ليأخذوا الجمهور في رحلة إلى الزمن الجميل، وهو ينسجم مع مستهدفات أبوظبي للإعلام والرامية إلى توفير المحتوى الهادف الذي يحاكى اهتمامات مختلف شرائح المجتمع، ويقدم لهم باقة من البرامج المتنوعة، من بينها الفنية التي تتناسب مع القيم والعادات التقاليد الاجتماعية المحلية وتعكس أجمل صورة عن واقع الفنون في العالم العربي.