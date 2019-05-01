أحدث ظهور لابنتي أحمد زاهر كيف أصبح شكلهما

نشر الفنان أحمد زاهر من خلال حسابه على موقع إنستغرام صورة من احتفال أصدقائه وعائلته بيوم ميلاده، وعلق عليها قائلاً :"أصحابي الجدعان أصدقاء العمر، طبوا عليا فجأة الساعة ١٢ بالليل وجايين يحتفلوا بميلادي".

وأضاف: "أحلى مفاجأة، فرحتوني وأسعدتوني، ربنا يخليكم ليا ويخلينا لبعض العمر كله".

وبعيدًا عن التعليقات التي تلقاها زاهر من متابعيه لتهنأته بميلاده، لفت انتباه الكثير ظهور بناته الأربعة ملك وليلى ومنى ونور، وقد تغير شكل ابنتيه الكبيرتين ملك وليلى خاصة بعد فترة غيابهما الطويلة عن الاضواء.

وتساءل البعض عن إمكانية عودتهما للتمثيل مرة أخرى إلا أن زاهر لم يجب على هذه التساؤلات.

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وكان أحمد زاهر قد منع ليلى وملك من مواصلة نشاطهما الفني حتى يتمكنا من إنهاء دراستهما أولاً.

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