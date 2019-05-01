الإعلامي اللبناني جورج قرداحي في رمضان 2019

بعد النجاح الذي حققه برنامجه الأخير "الأبواب المغلقة"، يطل الإعلامي اللبناني الشهير جورج قرداحي على الجمهور المصري والعربي، من خلال برنامج "اسم من مصر"، والذي لم يعلن عن تفاصيله بعد.
البرنامج الجديد سيعرض عبر شاشات dmc وcbc وON، بدءًا من أول أيام شهر رمضان المقبل.
جدير بالذكر أن الإعلامي جورج قرداحي صنع جماهيرية عربية واسعة ببرنامجه الأشهر "من سيربح المليون"، وقدَّم بعده عدة برامج أخرى، أبرزها "المسامح كريم" و"الأبواب المغلقة".
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