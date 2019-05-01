بوستر جديد لفيلم الرعب المنتظر "Child’s Play"

نشرت شركة إنتاج فيلم الرعب والتشويق الجديد "Child’s Play" بوستر جديدا للفيلم، الذي سيتم الإفراج عنه للمرة الأولى في صالات السينما العالمية في ٢١ يونيو المقبل.
ومن المعروف أن الفيلم الذي أخرجه العالمي لارس كليفبرج وكتب السيناريو الخاص به كل من رايلور بيرتون سميث ودون مانسيني، تدور قصته حول أم تعطي ابنها دمية لعبة لعيد ميلاده، غير مدركة لطبيعة اللعبة وما تحمله من شر.
ويشارك في بطولة الفيلم كل من النجوم أوبري بلازا وبريان تيري هنري ومايكل بارداش وجابريل بيتمان ونيكول انتوني ومارك هاميل وغيرهم.
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