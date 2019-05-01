فنانات تتحدى المكياج نيللي كريم وهبة مجدي وعائشة بن أحمد على طبيعتهن

فاجأت عدد من النجمات متابعيهم عبر مواقع التواصل الإجتماعي بالظهور بدون مكياج والتباهي بجمالهن الطبيعي بدون القلق من رد فعل الجمهور عند رؤيتهن بهذا الشكل.

وظهرت الفنانة التونسية عائشة بن أحمد بشكل طبيعي بدون ماكياج وعبر جمهورها عن مدى جمالها الطبيعي، كما ظهرت أسما شريف منير فى صورة نشرت على موقع التواصل الإجتماعي إنستجرام وعلقت على الصورة قائلة: إنها التقطتها عقب استيقاظها من النوم بدون وضع مساحيق التجميل وتفاعل الجمهور مع الصور بشكل كبير.

وقامت الفنانة نيللي كريم التي تعتمد دائما على الظهور بإطلالة بسيطة وغير متكلفة بنشر صورة بدون مكياج، وشاركت الفنانة هبة مجدي صورة من كواليس أحدث أعمالها مسلسل "ولد الغلابة"، وظهرت بدون وضع ماكياج، ونالت الصورة إعجاب متابعيها نظرا لعدم تغير شكلها بدون وضع ماكياج بل ظهرت بوجه مشرق وبشرة خالية من العيوب.

كما نشرت الفنانة ميس حمدان صورة وهي ترتدي ملابس رياضية وقبعة وبدون وضع ماكياج، وعلق البعض بظهور علامات الإرهاق عليها.

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