الفنانة الكويتية شمس الكويتية تعيش حالة عاطفية صعبة

دبي ـ لايف ستايل
يبدو أن الفنانة شمس الكويتية تعيش حالة عاطفية صعبة، ويظهر ذلك بوضوح من خلال المنشورات التي تضعها عبر حسابها على تطبيق "انستغرام".
ونشرت مؤخراً مقطع فيديو طريف لطفلة تستمتع بوقتها وتهتم بجمالها وعلقت عليه بالقول: "شكلي اذا حد قالي انا بطلع من حياتك".
وعلى تعليق "حد عنده اعتراض"، شاركت متابعيها بمنشور آخر لحوار كتب عليه "يا ترى الحب بيزيد أو بقل بعد الزواج"، ليرد عليه دمية أخرى "بضيع زي فردة الشراب في الغسالة".من جهة ثانية، تكرر النجمة شمس تجربة التمثيل من خلال مسلسل "هايبرلوب"، الذي يقدم "اسكتشات" متنوعة تتضمن فقرات غنائية تحاكي الواقع في شكل كوميدي ويشارك في بطولته أسعد الزهراني، حبيب الحبيب، عبد المجيد الرهيدي، محسن الشمري وغيرهم.
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