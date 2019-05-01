شكرا لقرائتكم خبر عن التونسية آمال مثلوثى تحصد جائزة خليل جبران للإنسانية فى واشنطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصدت المطربة التونسية آمال مثلوثى جائزة "التقدير الخاص" ضمن جوائز "خليل جبران لروح الإنسانية"، وتستعد حاليًا لاستلامها بحفل فنى ضخم، تحتضنه العاصمة الأمريكية واشنطن، مساء غدٍ الخميس.

وتدخل جائزة خليل جبران حاليًا عامها الـ20 منذ بداية تأسيسها من قبل المعهد العربى الأمريكي، وتهدف لتكريم نجوم المجتمع والفن ممن يؤثرون بعملهم فى مجالات نثر الثقافة والتسامح ومبادئ الإنسانية حول العالم، وتم اختيار آمال مثلوثى لتحصد هذا العام جائزة "التقدير الخاص"، بحفل تكريم كبير تقدم خلاله توليفة غنائية من أبرز أعمالها.

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وتعد آمال مثلوثى من أبرز الأصوات فى مجال الموسيقى البديلة فى العالم العربى، ولقبت بـ«ديفا تونس» لقوة صوتها وإحساسها، وحققت نجاحًا واسع المدى بأغنيتها الأشهر «كلمتى حرة» والتى اتخذت كنشيد غنائى للثورة التونسية، وهى الأغنية الرئيسية لألبومها الثانى، بعد أول ألبوماتها «حلمة»، وأطلقت منذ عامين بأجدد ألبوماتها «إنسان»، كما احتفت مؤخرًا بإطلاق آخر أغانيها المصورة "خطوات".