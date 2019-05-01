شكرا لقرائتكم خبر عن 2 مليون مشاهدة فرقا بين الحلقة الثالثة والثانية من GOT والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع من جديد معدل مشاهدات حلقات مسلسل Game of Thrones، حيث وصل عدد مشاهدتها إلى حوالى الـ 17.8 مليون مشاهدة منذ طرحها يوم الأحد في تمام الساعة التاسعة بتوقيت الولايات المتحدة الأمريكية على كل الخدمات الرقمية HBO Go و HBO Now، وفقا للتقرير الذى نشر موقع " buzzfeednews".

وكان قد وصل عدد مشاهدى الحلقة الثانية إلى 15.9 مليون مشاهد على شبكة HBO، والذي يتضمن مشاهدين على الخدمات الرقمية HBO Go و HBO Now.

وبالمقارنة بالحلقة الأولى، فإنه يوجد انخفاض بحوالي 2 مليون مشاهد، حيث بلغت مشاهدات الحلقة الأولى التي طرحت باسم " Winterfell"، 17.4 مليون مشاهد، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " digitalspy".

مسلسل Game Of Thrones بدأ عرضه فى عام 2011، ويعد من أشهر مسلسلات الخيال العلمى الدرامية، وحقق نجاحًا كبيرًا منذ بداية عرضه على شبكة "HBO" الأمريكية، كما حصل على العديد من الجوائز، وهو يروى قصة ملحمية بين 7 ممالك تتصارع على العرش، وهو مقتبس عن السلسلة الروائية "أغنية الجليد والنار" للكاتب جورج أر أر مارتن، ويشارك فى بطولته عدد كبير من النجوم أبرزهم، إميليا كلارك، كيت هارينجتون، لينا هيدى، نيكولاج كوستير والدوا، بيتر دانكلينج، صوفى ترنر، مايسى ويليامز.