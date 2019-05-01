شكرا لقرائتكم خبر عن وحدة تصوير إضافية "لآخر نفس" للانتهاء منه فى الأيام الأولى من رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت أسرة مسلسل "لآخر نفس" الذي تقوم ببطولته النجمة ياسمين عبد العزيز الاستعانة بوحدة تصوير إضافية، لإنجاز العمل فى أقرب وقت حتى يكون جاهزا لمشاهدى الدراما الرمضانية، هذه الوحدة يقودها مساعد المخرج باسم على، ويصور اليوم الأربعاء المشاهد الخاصة بالفنانين إيهاب فهمى وباسم قهار ومحمد درويش في كرداسة، بالإضافة إلى الوحدة الرئيسية بقيادة المخرج حسام على، ويصور المشاهد الخاصة بالنجوم ياسمين عبد العزيز وفتحي عبد الوهاب وأحمد العوضي بمنطقة كوبري إمبابة.

وانتهى مخرج العمل حسام على من تصوير عدة أسابيع من أحداث المسلسل، ويكثف التصوير حالياً من أجل الانتهاء منه، خاصة أن المسلسل يحتوى على ديكورات مختلفة، وهو ما يجعل تفاصيل العمل كثيرة، لاسيما أن العمل تدور أحداثه فى إطار التشويق والإثارة.

مسلسل "لآخر نفس" تأليف أمين جمال وعبد الله حسن وطارق الكاشف، وإخراج حسام على وإنتاج شركة سينرجى وبطولة ياسمين عبد العزيز، فتحى عبد الوهاب، أحمد صلاح حسنى، أحمد العوضى، إيهاب فهمى، محمد عز، ثراء جبيل، أحمد كمال، حازم إيهاب، مراد مكرم، هند عبد الحليم، هبة عبد الغنى، عواطف حلمى، مصطفى حشيش.