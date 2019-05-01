شكرا لقرائتكم خبر عن أكرم حسنى عن "الواد سيد الشحات": اضرب جامد يا فهمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ساند الفنان أكرم حسنى، صديقه أحمد فهمى الذى يخوض السباق الرمضانى المقبل بمسلسل الواد سيد الشحات، وكتب حسنى عبر حسابه الشخصى على "إنستجرام": "اضرب جامد يا فهمى.. هايكسر الدنيا إن شاء الله يا حبيبى.. مبروك مقدمًا".

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ويواصل النجم أحمد فهمى تصوير حلقات مسلسله الجديد "الواد سيد الشحات" بشكل بمكثف يومياً وبدون إجازات، لاسيما أنه انتهى من تصوير 21 حلقة فى العمل، ومن المقرر أن يستمر فى تصوير باقى الحلقات حتى الأيام الأخيرة من شهر رمضان.

"الواد سيد الشحات" تأليف مصطفى صقر ومحمد عز وكريم يوسف وإبراهيم خطاب وإخراح أحمد الجندى ومن إنتاج شركة سينرجى، ويشاركه البطولة هنا الزاهد ومحمد عبد الرحمن "توتا" إضافة إلى ظهور عدد من النجوم كضيوف شرف منهم أكرم حسنى، بيومى فؤاد، حميد الشاعرى، محمد ثروت، أحمد فتحى وآخرين.