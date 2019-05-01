شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. كواليس أمير كرارة مع سليم الأنصارى فى "كلبش 3" قبل عرضه بأيام معدودة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت شركة "سينرجي" المنتجة لمسلسل "كلبش 3" للنجم أمير كرارة، والمقرر عرضه خلال سباق رمضان المقبل، مجموعة من صور المسلسل، الذي يأتي استمرارًا للنجاحات الباهرة لشخصية (سليم الأنصاري) التى قدّمها الفنان أمير كرارة بمهارة خلال الجزأين الماضيين.

يعود أمير كرارة بجزء ثالث أكثر إثارة هذا الموسم، يُعرض على شبكة قنوات ON، حيث يتقدّم "سليم" باستقالته من وزارة الداخلية، ويتجه لتأسيس شركة أمن، لكن أسباب تكوين هذه الشركة، وعلاقته بشريكة القائمة على الكره والعداوة تؤدى إلى تصاعد الأحداث في جو من الإثارة والتشويق والغموض، لا سيما بعد محاولات توريطه في أعمال تجسس.

مسلسل "كلبش 3" من تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي، من بطولة أمير كرارة، أحمد عبد العزيز، هشام سليم، يسرا اللوزي، هالة فاخر، أحمد العوضي، أميرة العايدى، هيدى كرم، إسلام جمال، محمد علي رزق، وآخرون.