بالصور | أحمد مجدى ينشر صورًا من عرض فيلمه "لا أحد هناك" بسينما زاوية

محمد اسماعيل - القاهرة - نشر الفنان أحمد مجدى عبر حسابه الشخصى بموقع "إنستجرام " صورًا مع جمهوره بعد عرض فيلمه القصير "لا أحد هناك "، الذى عرض مساء اليوم الأربعاء، في سينما زاوية بوسط البلد .

"لا أحد هناك" حصل على عرضه العالمي الأول في الدورة الأربعين من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، ثم عرض بعد ذلك في الدورة الـ 17 من المهرجان الدولي للفيلم بمراكش، كما عُرض في المهرجان الدولي للفيلم عبر الصحراء بالمغرب.

الفيلم تأليف وإخراج أحمد مجدي، ومن بطولة عمرو حسني، شذى محرم، هايدي قوسة، سلمى حسن، رشا مجدي، محمد البدوي وأسامة جاويش، وتشارك في إنتاجه شركة جراج للإنتاج الفني، وأوتاكو ديجيتال فيلم وفيج ليف ستوديوز، وحصل على منحة آفاق للدعم من الصندوق العربي للثقافة والفنون ومنحة صندوق دعم الأفلام سند من مهرجان أبوظبي السينمائي، وهو من توزيع MAD Solutions بكل أنحاء العالم.