بعد هدفه في برشلونة.. يارا توجه رسالة لسواريز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي: نشرت الفنانة اللبنانية يارا، عبر حسابها الشخصي بموقع "تويتر"، تغريدة وجهت بها رسالة لسواريز مهاجم نادي برشلونة. وكتبت يارا: "سواريز خد معاك أمن يحرسوك لما تروح ملعب، ليفربول". يُذكر أن برشلونة متقدمة على ليفربول بهدف دون رد، سجله لويس سواريز في الشوط الأول.

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